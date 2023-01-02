В Якутии за счет бюджета строят детсад, опасный для жизни – блогер

Неугодный властям блогер Олесь Петрович из Нюрбинского улуса продолжил свои разоблачения. Он вновь приехал в село Чукар Нюрбинского улуса, где уже был весной 2022-го. Тогда блогер отреагировал на сигнал жителя Чукара, который сообщил, что в их селе на разваливающемся фундаменте собираются строить школу-сад. Олесь Гераймович привлек к проблеме внимание общества.

Более того, обращения к блогеру стали массовыми. Жители Нюрбинского улуса стали сообщать ему о нарушениях в ходе строительства других социальных объектов, рассказывать о разваливающихся детсадах и голодающем племенном скоте из элитного коровника, проблемах экологии и т.д.

Прокурор республики Максим Попов приезжал в Нюрбинский улус в ходе поездки по региону, общался с Гераймовичем. Общероссийский народный фронт дал блогеру статус своего представителя.

Прокуратура провела проверку, так же, как и Госстройжилнадзор республики. Было возбуждено уголовное дело. Казалось бы, должны были навести порядок, столько контролирующих органов подключились. Бдительность общества на время усыпили. Но…

Как сообщает Олесь Петрович, стройка школы-сада в Чукаре продолжается. На рассыпающемся фундаменте, который так и не привели в порядок должным образом. Более того, по строящемуся зданию уже пошли трещины.

Как этот фундамент выдержит основное здание, мебель и активную эксплуатацию? Проще и безопасней на этом этапе прекратить строительство, признать ошибки, сделать выводы, чем упорно продолжать, осваивая бюджетные средства. Зачем подвергать опасности детей, их родителей и педколлектив?

И это не просто предположения. В Нюрбе чудом избежали трагедии. Два месяца назад в городе Нюрба рухнул потолок в новом детсаде, сообщил все тот же Олесь Петрович. Детсад на 280 мест, в который принимают детей с полутора лет, его с помпой открыли в марте 2021 года. То есть, это свежий детсад, в котором не должно быть таких проблем.

Фото ЯСИА.

Гераймовича, представителя ОНФ и популярного блогера не пустили внутрь зафиксировать происшествие. Однако в телефонном разговоре с ним Лена Котоконова, первый заместитель начальника управления образования администрации Нюрбинского улуса подтвердила, что «движение было», в котором, по ее мнению, «нет ничего криминального».

Фото с официального сайта управления образования Нюрбинского улуса.

Ведь происшествие случилось ночью, и никто не пострадал. Подрядчик будет устранять нарушения, отметила первый заместитель начальника управления образования администрации Нюрбинского улуса Лена Мартыновна.

Власти Якутии! Контролирующие органы! Почему вы не реагируете на тревожные сигналы с места? Вам что – детская кровь нужна? Обращаться к властям Нюрбинского улуса бесполезно, проблему они прекрасно знают, но идут на это.

Стоит отметить, что с началом мобилизации, одним из первых в Нюрбинском улусе повестку получил Олесь Петрович. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева задалась вопросом, уж не сведение ли это личных счетов с блогером, который так неудобен властям Нюрбинского улуса. Проблемы со здоровьем у Гераймовича, неподходящие для службы в зоне активных действий, обнаружили только в медкомиссии Хабаровского края.

В данное время Олесь Петрович с семьей находится за пределами Якутии. Его блог смотрят миллионы людей, тысячи оставляют комментарии и все они недоумевают, как в Якутии за счет бюджета строят детсады, опасные для жизни?