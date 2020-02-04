В Якутии за руку поймана руководитель-мошенница

Руководитель управляющей компании в Томпонском районе обвиняется по фактам мошенничества при получении субсидий.

Прокурор района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя управляющей компании. Она обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, обвиняемая изготовила подложные документы по вывозу жидких бытовых отходов с адресов поселка Хандыга, которым такие услуги фактически не оказывались.

Данные подложные документы представлены в последующем управляющей компанией в Агентство субсидий Республики Саха (Якутия) в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение затрат в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги в размере свыше 400 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по результатам совместной проверки, проведенной прокуратурой района с отделением МВД России по Томпонскому району.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.