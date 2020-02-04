В Якутии за руку поймана руководитель-мошенница
Руководитель управляющей компании в Томпонском районе обвиняется по фактам мошенничества при получении субсидий.
Прокурор района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя управляющей компании. Она обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.
По версии следствия, обвиняемая изготовила подложные документы по вывозу жидких бытовых отходов с адресов поселка Хандыга, которым такие услуги фактически не оказывались.
Данные подложные документы представлены в последующем управляющей компанией в Агентство субсидий Республики Саха (Якутия) в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение затрат в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги в размере свыше 400 тыс. руб.
Уголовное дело возбуждено по результатам совместной проверки, проведенной прокуратурой района с отделением МВД России по Томпонскому району.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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