В Якутии за распространение в Whatsapp видео о частной жизни заведено уголовное дело

Следственным отделом по Алданскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Читинской области по ч.1 ст.137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия).

В ходе предварительного расследования установлено, что в ночь на 6 июля 2022 года уроженка Читинской области, проживающая в городе Алдан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно распространила посредством мессенджера видеозапись, содержащую сведения о частной жизни мужчины, проживающего в соседнем доме, без его согласия, тем самым причинив ему моральный вред.

В рамках уголовного дела проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.