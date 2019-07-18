В Якутии за пять месяцев депортировано 8 мигрантов

Состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности при главе РС(Я) под председательством руководителя Администрации Главы РС(Я) и правительства РС(Я) Федора Борисова.

На рассмотрение членов комиссии представлены итоги выявления, пресечения и предупреждения правонарушений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности за 1 квартал 2019 год. Так, за январь-март 2019 года возбуждено 43 уголовных дела о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности. Кроме того, особое внимание уделено раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. В этом направлении только за первый квартал возбуждено 11 уголовных дел.

По информации Северо-Восточного Линейного управления МВД РФ на транспорте, за первое полугодие на учёт поставлено 3 преступления по статьям Уголовного кодекса РФ «Незаконное образование юридического лица», «Кража» и «Незаконное предпринимательство». В сфере административной практики за первый квартал текущего года в ходе рейдовых мероприятий выявлено 9 правонарушений по фактам несанкционированной торговли на объектах транспорта.

По итогам обсуждения первого вопроса рекомендовано обратить особое внимание на выявление незаконной предпринимательской деятельности в Арктических районах республики, усилить работу по методическому сопровождению контролирующих органов и организации совместных рейдов.

Информацию о выявлении и пресечении незаконной миграции иностранных граждан на территории республики по итогам пяти месяцев 2019 года представил начальник Управления по вопросам миграции МВД по РС(Я) Владимир Высоких.

Всего территориальными органами МВД России на районном уровне за 5 месяцев 2019 года проведено 4 131 проверочное мероприятие, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года. В результате выявлено 1710 административных правонарушений, связанных с пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельности иностранных работников. Отмечено незаконное осуществление трудовой деятельности 27 иностранными гражданами, выявлено 165 случаев незаконного привлечения к трудовой деятельности. Всего в течение пяти месяцев этого года вынесено 8 решений о депортации.

Члены комиссии приняли решение разработать в ближайшее время изменения в действующее законодательство, в том числе по урегулированию вопроса постановки на миграционный учет иностранных граждан в жилом помещении. Также поручено разработать инициативу об изменении законодательства в части установления обязанности подрядчиков, осуществляющих строительные работы на объектах строительства, заключать трудовые договора непосредственно с иностранными гражданами, без участия третьих лиц – субподрядчиков.

Помимо этого члены Межведомственной комиссии ознакомились с итогами работы УФНС России по РС (Я), которое представило показатели по налоговым проверкам, соблюдению валютного законодательства, реализации третьего этапа реформы контрольно-кассовой техники, в соответствии с новым Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».

По четвертому вопросу повестки — контрольно-надзорной деятельности в сфере услуг автотранспортных средств по итогам 1 квартала 2019 года — также даны соответствующие поручения, в том числе усилить работу с главами муниципальных образований по проведению профилактики и предупреждению дорожно-транспортных происшествий, регулярной работе с перевозчиками и диспетчерскими службами на местах.