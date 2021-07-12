В Якутии за прошедшую неделю проведено 616 выездных рейдов

В Якутии с 5 по 11 июля проведено 616 выездных рейдов в целях проверки соблюдения санитарно-гигиенических правил предприятиями торговли и бытовых услуг. Об этом сегодня, 12 июля, сообщил вице-премьер Правительства Якутии Михаил Никифоров.

Контрольные мероприятия проведены в 11 районах и городских округах: Алданском, Кобяйском, Намском, Оймяконском, Олёкминском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском, Хангаласском районах, в городских округах «Жатай» и «город Якутск».

По итогам проверок составлено 6 актов комиссионного осмотра, 20 протоколов об административном правонарушении, 2 предостережения, одно определение. Направлено в суд 28 административных дел, рассмотрено судом 32 дела, проведено 300 профилактических бесед.

В том числе административной комиссией, сводной группой оперштаба города Якутска, Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) проведены 296 выездных проверок с охватом 264 объектов торговли, 25 объектов общепита, 6 объектов бытовых услуг, одного развлекательного центра, составлено 3 акта комиссионного осмотра, одно определение, 9 протоколов об административном правонарушении, проведено 50 профилактических бесед.

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31 июля 2020 года №248-ФЗ. Законопроектом установлен новый порядок контроля, в связи с чем Управление Роспотребнадзора по РС (Я) приостановило контрольные мероприятия.

По состоянию на 11 июля в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к безопасным зонам, включены 12 предприятий.