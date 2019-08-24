24.08.2019
11:50
109

Происшествия

В Якутии за прошедшие сутки ликвидировано 18 лесных пожаров

По состоянию на 24 августа на территории республики действуют 57 природных пожаров площадью 497 789,3 га, в том числе, на обслуживаемой территории — 6 природных пожаров общей площадью 350,3 га в Верхоянском, Усть-Алданском, Абыйском, Оленекском, Среднеколымском улусах.   

В зоне контроля действует 51 лесной пожар на площади 497 439,0 га, тушение которых приостановлено решением КЧС.

Всего за прошедшие сутки ликвидировано 18 лесных пожаров в зоне контроля на площади 533 460,0 га. За сутки на тушение лесных пожаров привлечено более 320 человек и 25 единиц техники.

Особый противопожарный режим введен на территориях девяти муниципальных районов. 

Источник: Оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх