30.06.2022
17:06
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Происшествия

В Якутии за последние выходные утонули 4 человека — служба спасения

В летний зной большинство граждан проводят отдых у водоемов. Служба спасения РС (Я) напоминает, что купание в необорудованных для купания водоемах зачастую приводит к трагедии.

Только за последние выходные на территории республики утонули 4 человека, в том числе – 1 ребенок. Накануне спасателями Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) в Сунтарском районе обнаружено тело подростка 2009 г.р., который с друзьями купался на реке Вилюй в необорудованном для этого месте. Поиски его велись в течение трех дней силами спасателей Службы спасения, инспекторов ГИМС по Сунтарскому району и местного населения.

Также 29 июня водная стихия унесла жизни двух мужчин: на реке Алдан в г. Томмоте Алданского района и на реке Чульман в Нерюнгринском районе.

К поиску утонувшего в Алданском районе привлекались спасатели Алданского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я), инспекторы ГИМС, сотрудники полиции и местные жители, а также спасатели Нерюнгринского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) в Нерюнгринском районе.

Все перечисленные трагедии на водоемах произошли в необорудованных местах. 

Спасатели Службы спасения РС (Я) напоминают: никто не может гарантировать безопасность при купании в необорудованных для этих целей местах. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Уважаемые родители, не допускайте купание детей без контроля взрослых и нахождение их у воды без присмотра, ведь вы в ответе за их жизни.  

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС (Я): (4112) 45-90-19. 

Фото: Пресс-службы ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)»
Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)»

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