В Якутии за полгода погибло 27 человек в ДТП, 490 — травмированы

Невеселая статистика от республиканской прокуратуры: в 1 полугодии 2019 года на территории республики зарегистрировано 367 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 27 человек, травмы различной степени тяжести получили 490. Прокуратура отмечает, что это ниже данных 1 полугодия 2018 года, где в 427 ДТП погиб 51 человек, травмы получили 555. На 20, 8 % или с 48 до 38 сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Вместе с тем при общем снижении дорожно-транспортных происшествий, как следствие причинения вреда жизни и здоровью человека, результаты проверок прокуроров свидетельствуют о наличии многочисленных нарушений в данной сфере. Принятие мер прокурорского реагирования потребовалось в целях устранения нарушений в деятельности Госавтоинспекции при исполнении контрольных функций, при реализации органами государственной власти и местного самоуправления полномочий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, соблюдению законодательства в сфере пассажирских перевозок и пр.

Так, в подразделениях ГИББД, установлены в частности факты отсутствия контроля за исполнением выданных предписаний, в том числе о проведении дорожных работ. Многочисленны факты нарушений закона при производстве по делам об административных правонарушениях, связанные с неправильным применением норм КоАП РФ, ненадлежащим оформлением документов административного производства и др., в связи с чем, прокурорами опротестовано 154 постановления сотрудников ОГИБДД по делам об административных правонарушениях. При этом не в полном объеме проводится работа по выяснению всех обстоятельств по делам об административных правонарушениях, выявленных с использованием комплексов автоматической фиксации ПДД, что в том числе явилось основанием для отмены порядка 3 тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности, из них по жалобам граждан около 1,5 тыс.

При оценке соблюдения требований закона со стороны Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики установлены нарушения связанные с неисполнением плана проведения проверок по государственному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог, непринятия надлежащих мер по открытию и оформлению паспортов регулярных перевозок в частности по маршруту г. Якутск – с. Намцы – г. Якутск, отсутствия необходимого количества пунктов технического осмотра транспортных средств.

В деятельности органов местного самоуправления пресечены факты не обеспечения финансированием соответствующих муниципальных программ, невыполнения работ по содержанию автомобильных дорог в результате не освоения средств бюджета в связи с несвоевременным заключением контрактов, бездействия по установлению муниципальных маршрутов регулярных перевозок и т.д.

Приняты меры реагирования по нарушениям при осуществлении перевозок пассажиров, в том числе групп детей; в части несоблюдения организациями, осуществляющих обучение водителей транспортных средств программ обучения, несоответствия установленным требованиям учебно-материальной базы; незаконной реализации водительских удостоверений путем обращения в суд о блокировке 113 сайтов о их продаже и т.д.

Всего по результатам проведенных проверок прокурорами выявлено свыше 2 тыс. нарушений закона, в целях устранения которых принято более 1360 актов реагирования.