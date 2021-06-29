29.06.2021
12:30
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Происшествия

В Якутии за полгода изъято свыше 3500 единиц оружия

В течение полугодия сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверено более 19 тысяч владельцев огнестрельного оружия.

При этом за несоблюдение правил его оборота, в том числе условий хранения, составлено 3 208 административных протоколов. В ходе осуществления контрольных функций изъято 3604 единицы гражданского огнестрельного оружия.

Продолжается работа с населением по добровольной сдаче оружия на возмездной основе. С начала года гражданами за денежное вознаграждение сдано 813 единиц оружия на общую сумму 4 866 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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