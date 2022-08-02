В Якутии за побои 3-летней дочки на мать возбудили уголовное дело

В дежурную часть полиции Горного района поступило сообщение о том, что на одной из улиц села Бердигестях женщина бьёт своего малолетнего ребенка. Инспекторы ПДН и участковые уполномоченные полиции незамедлительно прибыли по адресу.

Выяснилось, что 24-летняя местная жительница, находясь в нетрезвом состоянии, возвращалась домой с трёхлетней дочкой. В какой-то момент маленький ребёнок начала капризничать, мать не выдержала криков и несколько раз ударила её.

Семья на профилактическом учете не состоит, ранее в поле зрения полицейских не попадалась.

Возбуждено уголовное дело по ст.156 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», помимо этого женщина привлечена к административной ответственности по ст.20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».