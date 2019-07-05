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В Якутии за педофилию осужден гражданин Узбекистана

Гражданин иностранного государства осужден к длительному сроку лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности малолетнего ребенка.

Собранные следственным отделом по г. Якутску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Предварительным следствием установлено, что в сентябре 2017 года гражданин Узбекистана, находясь в спальне одного из домов г. Якутска, достоверно зная о том, что малолетний не достиг двенадцатилетнего возраста и имеет психическое заболевание, совершил с ним развратные действия без применения насилия. В этот момент обвиняемый был застигнут своей супругой – матерью малолетнего ребенка.          

Своими умышленными противоправными действиями обвиняемый нарушил охраняемую законом половую неприкосновенность малолетнего, его нормальное нравственное, психологическое и физиологическое развитие, причинив ему моральный вред в виде нравственных страданий.

В тот же день мужчина был задержан, а впоследствии по ходатайству следственных органов судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства свою вину подсудимый не признал, однако следователи восстановили картину произошедшего, собрав достаточную доказательственную базу путем проведения большого объема следственных действий, назначения ряда судебных экспертиз, в том числе за пределами Республики Саха (Якутии).

05.07.2019 Якутским городским судом подсудимый признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 15 лет.

Следственный комитет Российской Федерации стоит на принципиальной позиции в вопросах защиты прав несовершеннолетних, поскольку дети в силу возраста находятся в беспомощном состоянии, не могут понимать характер и значение совершаемых с ним действий.  Пострадавшие дети находятся под особым контролем СК России. Им оказывается вся необходимая медицинская, психологическая и иная помощь.

Источник: СУ СК РФ по РС (Я)
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