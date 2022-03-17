В Якутии за необоснованное повышение цен на продукты возбуждены дела

За необоснованное повышение цен на продукты в республике возбуждено 58 административных дел. Об этом сообщает Государственный комитет по ценовой политике Якутии.

«На сегодняшний день к нам по «горячей линии» поступил 441 звонок по повышению цен. По 174 из них жалобы приняты. Нами на сегодняшний день возбуждено 58 административных дел по данным обращениям за необоснованное повышение цен на продукты. Предприятия необоснованно повысившие цены на социально значимые продукты будут оштрафованы. При этом они могут быть оштрафованы и повторно, если будут поступать ещё жалобы», — сказала руководитель Госкомцен Антонина Винокурова.

Она отметила, что если ранее Госкомцен мог самостоятельно возбуждать административные дела, то с 10 марта текущего года в связи с выходом постановления Правительства РФ об объявлении моратория на проверки предприятий данное право приостановлено. Поэтому Госкомцен все материалы по поступившим жалобам с 11 марта передаёт Прокуратуре республики для дальнейшей работы по возбуждению административных дел.

Сегодня во всех районах Якутии работают тарифные агенты Госкомцен. Они будут привлекаться на проверки Прокуратуры республики. Данная мера позволит более оперативно реагировать на жалобы граждан, так как если ранее ведомство могло проводить проверки только через запросы, то проверки Прокуратуры будут проводиться с непосредственным выездом на места.

Любой гражданин может позвонить и пожаловаться Госкомцен на повышение цен на продовольственные товары по телефону «горячей линии» 122, добавочный номер 6. Жалоба будет рассмотрена и передана в Прокуратуру республики.