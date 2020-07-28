28.07.2020
17:15
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Судебная хроника

В Якутии за гибель матроса на ледоколе ответит его коллега

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели 21-летнего матроса-моториста ледокола «Капитан Бабичев» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 14 мая 2020 года ледокол «Капитан Бабичев» вышел в рейс для ликвидации ледового затора на реке Лене. В этот же день перед судном была поставлена задача по выполнению буксировки ледокола «Капитан Бородкин», зажатого льдами в подходном канале затона Жатайской базы технической эксплуатации флота.

В нарушение требований охраны труда второй помощник капитана ледокола «Капитан Бабичев» допустил выход двух матросов за леерное ограждение кормовой части судна для подачи буксировочного каната членам экипажа второго ледокола. В момент передачи каната один из матросов оступился, упал за борт и утонул.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
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