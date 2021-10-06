В Якутии за два дня изъято 117 единиц огнестрельного оружия

За два дня на территории Якутии сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального Управления Росгвардии проведено свыше 600 проверок владельцев оружия. Росгвардейцы выявили 68 административных правонарушений, за которые наложены штрафные санкции на общую сумму 65000 рублей. Из оборота изъято 117 единиц огнестрельного оружия, из них 18 единиц с нарезным стволом, 10 — в связи со смертью владельца. Добровольно гражданами сдано на возмездной основе 9 единиц оружия. За повторное совершение владельцами административных нарушений изъято 2 единицы оружия.

В рамках проверочных мероприятий проводилась профилактическая работа по разъяснению правил безопасного обращения с оружием, соблюдения сроков действия разрешительных документов, а также степени ответственности за нарушения в сфере оборота оружия.