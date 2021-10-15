В Якутии за 9 месяцев зарегистрировано 9624 преступлений

Прокуратура РС(Я): О состоянии преступности на территории Республики Саха (Якутия) за январь-сентябрь 2021 года

За девять месяцев 2021 года на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 9624 преступлений.

Рост регистрируемой преступности отмечен на территории 20 городов и районов республики, снижение в 16 муниципальных образованиях республики.

При этом наибольшее количество всех зарегистрированных в республике преступлений приходится на г. Якутск (45,9 %).

Зарегистрировано на территории республики 458 особо тяжких преступлений, в том числе 72 убийства и 216 преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.

Как и в прошлые периоды больше половины преступлений (50,3%) совершено против собственности.

На 30,4 % или с 1712 до 2232 отмечен рост преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации.

Выявлено правоохранительными органами 542 преступления экономической и 128 преступлений коррупционной направленности.

В сфере незаконного оборота наркотических средств зарегистрировано 378 преступлений.

Выявлено 612 фактов повторного управления автотранспортными средствами в состоянии опьянения.

На 24,8 % уменьшилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними, 47,3 % из них составляют кражи, 12,6 % угоны, 6,6 % -грабежи.

Из общего числа расследованных преступлений 2937 совершено в состоянии алкогольного опьянения, их рост зарегистрирован в г.г. Якутск, Мирный, Удачный, Хангаласском, Вилюйском, Кобяйском, Булунском, Среднеколымском и Абыйском районах.