В Якутии юноша подозревается в убийстве отчима

Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего юноши по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство.

По данным следствия, ночью 20 июня 2022 года между подозреваемым и его 50-летним отчимом произошла ссора на почве личных неприязненных отношений в состоянии алкогольного опьянения, которая переросла в обоюдную борьбу.

В ходе конфликта подозреваемый взял кухонный нож и нанес им удар в грудную клетку потерпевшего. От полученного ножевого ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для установления фактических обстоятельств по делу.

Подозреваемый задержан и дал следствию показания об обстоятельствах произошедшего. Расследование продолжается.

