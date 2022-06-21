21.06.2022
14:59
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Происшествия

В Якутии юноша подозревается в убийстве отчима

Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего юноши по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство.

По данным следствия, ночью 20 июня 2022 года между подозреваемым и его 50-летним отчимом произошла ссора на почве личных неприязненных отношений в состоянии алкогольного опьянения, которая переросла в обоюдную борьбу.

В ходе конфликта подозреваемый взял кухонный нож и нанес им  удар в грудную клетку потерпевшего. От полученного ножевого ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для установления фактических обстоятельств по делу.

Подозреваемый задержан и дал следствию показания об обстоятельствах произошедшего. Расследование продолжается.

Фото: Пресс-службы СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

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