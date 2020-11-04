В Якутии взыскали с предприятия почти 3 млн рублей

Одно из крупнейших строительно-монтажных предприятий Якутии задолжало более 2 миллионов 900 тысяч рублей заработной платы бывшему финансовому директору.

В Удачнинское районное отделение судебных приставов УФССП России по Республике Саха (Якутия) поступил исполнительный документ о взыскании с организации задолженности по заработной плате в размере 2 млн. 917 тысяч рублей. В тот же день судебным приставом-исполнителем постановление было вручено должнику.

Руководитель организации-должника проживал на территории Республики Крым, в момент проведения проверки находился на листке нетрудоспособности, его полномочия исполнялись его заместителем – его родным сыном, а взыскателем по исполнительному документу оказалась бывшая супруга, которая несколько лет не могла получить заработную плату за время ее трудовой деятельности.

В обеспечительных целях, в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств должника. Кроме того, вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке. После чего от общества с ограниченной ответственностью поступило ходатайство о снятии ареста со счета и предоставлении срока для добровольного исполнения решения суда. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об удовлетворении ходатайства в полном объеме и вынесено постановление о снятии ареста с денежного счета должника-организации. Предприятием была произведена частичная оплата задолженности в размере 500 тысяч рублей, которые были перечислены на расчетный счет взыскателя. По истечении срока добровольного исполнения решения суда должником, в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% .

В связи с неполным погашением задолженности по заработной плате, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. Кроме того, вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации в отношении недвижимого имущества предприятия.

На следующий день поступили денежные средства в счет погашения задолженности в полном объеме, включая сумму задолженности по исполнительскому сбору, и перечислены на расчетный счёт взыскателя и в бюджет.

Управление ФССП России по Республике Саха (Якутия) разъясняет руководителям организаций, что воспрепятствование исполнению исполнительного документа может привести к административной ответственности, а в случае злостности нарушений и к уголовной ответственности.