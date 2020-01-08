В Якутии взят под стражу отец-насильник

Житель Нюрбинского района взят под стражу по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних дочерей.

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Нюрбинского района республики. Он подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По данным следствия, 1 января 2020 года у себя дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней дочери. О произошедшем девочка рассказала своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

В ходе проверки обстоятельств произошедшего следователь выявил ещё один эпизод преступной деятельности подозреваемого — 9-летняя сестра потерпевшей сообщила, что в период с июня по октябрь 2019 года аналогичные действия отец совершил и в отношении неё. При этом угрожал физической расправой, если девочки кому-либо расскажут об этом.

Злоумышленник незамедлительно был задержан. 8 января 2020 года судом удовлетворено ходатайство следственных органов, и подозреваемый заключен под стражу.

Свою вину в совершенных претуплених он не признал.

В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Девочки помещены в реабилитационное учреждение, где им оказывается необходимая психологическая помощь.

Расследование продолжается.