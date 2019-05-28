В Якутии взят курс на повышение качества образования

Завершается 2018-2019 учебный год. Последний звонок в этом году прозвучал в 652 общеобразовательных школах Якутии, из которых 465 – сельские. 8235 учащихся заканчивают школу и готовятся к сдаче единых государственных экзаменов. Всего же в Республике Саха (Якутия) 145503 учащихся, сообщает Министерство образования и науки республики.

Нынешний учебный год стал успешным для многих ребят. 9 учеников являются призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике, английскому языку, литературе, физической культуре экологии, географии. Лауреатами всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» стали 38 якутских школьников. Среди наград — стипендия научно-социальной программы «Шаг в будущее» им. Академика К.С. Колесникова, лучшие работы в области машиностроительных технологий, лингвистики, биологии, научные медали «Юный исследователь», специальные призы секций и международных научных сообществ, рекомендации к публикации в научном журнале «Шаг в будущее», рекомендации на международные конкурсы в составе национальной сборной РФ (в Румынию, ОАЭ, США, Великобританию), в научную школу «Академия юных» в г. Гагры (Абхазия) и две рекомендации на стипендию программы в 2020 году.

В этом году 29-й раз прошел конкурс профессионального мастерства учителей «Учитель года». Победителем стал учитель истории и обществознания МБОУ «Соттинская СОШ» Усть-Алданского улуса Роман Николаевич ОКОНОВ. Он будет представлять республику в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года».

Для того, чтобы добиться таких результатов, руководством республики проводится большая работа. В текущем учебном году в республике были введены в строй новые здания 5 школ.

30 муниципальных районов, 2 городских округа и 4 государственных общеобразовательных учреждения получили 93 новых специализированных полноприводных школьных автобуса в северном исполнении.

Указом главы Республики Саха (Якутия) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ от 22 ноября 2018 года «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)» утверждены основные направления развития региональной системы образования, реализация которых позволит перейти на качественно новый уровень образования. Это поддержка и раскрытие способностей и талантов детей и молодежи, создание всех необходимых условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций народов республики.

Главная задача, поставленная главой региона, – вхождение Якутии к 2024 году в число 15 лучших субъектов Российской Федерации по качеству образования. На январском совещании педагогических работников Министерство образования и науки республики объявило пятилетку качества образования.