В Якутии взрывы привели к лесному пожару

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Прокуратура Томпонского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера филиала Угольного разреза акционерного общества холдинговой компании «Якутуголь». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения обвиняемым своих должностных обязанностей, на территории угольного разреза в целях рыхления вскрышных пород и угля проведены взрывные работы, не отвечающие требованиям промышленной безопасности. В результате произошло возгорание находящегося вблизи карьера лесного массива, приведшего в дальнейшем к распространению лесного пожара. Сумма ущерба причиненного лесному фонду Российской Федерации составила более 4 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. На рассмотрении суда также находится исковое заявление прокурора о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.