В Якутии взрывные работы привели к пожару

Прокуратура Томпонского района Якутии провела проверку по факту регистрации 23 июня 2020 на территории района лесного пожара.

Согласно материалам проверки его причиной явились взрывные работы проведенные работниками филиала угольного разреза «Джебарики-Хая» на одном из угольных блоков вблизи лесного массива.

При этом установлено, что взрывные работы проведены в отсутствие у филиала разрешительных документов по обращению с взрывчатыми веществами, в т.ч. их хранению и использованию.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств)

По факту лесного пожара как сообщалось ранее возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности с причинением крупного ущерба).

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные мероприятия, ход их расследования находится на контроле прокуратуры.