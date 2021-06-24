В Якутии вызовут искусственные дожди

Самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков 23 июня будет базироваться в Иркутске и при наличии подходящей облачности сразу прилетит в республику, сообщает Yakutia-Daily.ru.

Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров 23 июня. По информации Гидрометцентра Якутского управления гидрометеослужбы, в ближайшие сутки местами в западных, южных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит днем + 32-37 градусов и при дожде + 26-31 градусов. Ожидается чрезвычайно высокий пятый класс пожароопасности в г. Якутске и в окрестностях, в Хангаласском, Мирнинском, Сунтарском районах, на юге Томпонского района, высокий четвертый — в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Намском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Кобяйском, Горном и Оймяконском районах.