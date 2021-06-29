В Якутии вызовут искусственные дожди

SakhaLife.ru.

В Якутии начался процесс «созревания» облаков. В ближайшие дни планируется вызывать дожди для тушения лесных пожаров в регионе. При первой возможности для эффективного вызова осадков (ориентировочно 30 июня) федеральная авиалесоохрана начнет в республике такие работы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Роль дождя для Якутии сейчас переоценить невозможно. В регионе стоит жара до +30, +35С, а прошедшие грозовые фронты стали причиной десятков труднодоступных и удаленных пожаров. На всей территории республики установлен режим ЧС в лесах.

Помощь Якутии в тушении оказывают более 500 парашютистов-десантников федеральной авиалесоохраны и авиалесоохраны шести соседних регионов Дальневосточного округа (Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, Бурятии, Амурской области, Еврейской автономии).

За прошедшие сутки парашютисты-десантники, работники лесничеств с участием местного населения и других лиц потушили в Якутии 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 3,9 тыс га, и остановили распространение огня 10 пожаров на площади 1,3 тыс. га.

Сегодня работы по тушению лесных пожаров в Якутии продолжаются в 20 районах. На тушении задействовано более 2,2 тысяч парашютистов-пожарных, работников лесных пожарных станций лесничеств, арендаторов лесных участков, местного населения. На ряд пожаров удалось доставить около 300 единиц наземной техники. Для разведки обстановки и тушения лесных пожаров Якутской авиалесоохраной привлечено около 20 самолетов и вертолетов.

