В Якутии выздоровели более 90% зараженных COVID-19

На 21 июля в Якутии 92% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 88%. Регион находится на втором месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил инфографику по количеству выздоровевших от COVID-19 в регионах ДФО.

Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе– 97%. На третьем – Еврейская автономная область и Забайкальский край, где коронавирус победили 83% от общего числа заболевших.

Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 33%, в Хабаровском крае справились с заболеванием 52% от общего числа заболевших коронавирусом.

В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 34 285 случаев заболевания коронавирусом, более половины (71%) жителей выздоровели. Это четвертый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 78%, наименьший — в Уральском федеральном округе – 61%. В целом показатель по стране чуть выше показателя по ДФО и составляет 72%.