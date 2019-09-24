В Якутии выявлены нарушения лесного законодательства

Прокуратура Ленского района с привлечением специалистов ГКУ Республики Саха (Якутия) «Ленское лесничество» провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в лесах на арендованных лесных участках.

По результатам проверки в деятельности ООО «ГазАртСтрой» выявлены нарушения лесного законодательства, в том числе Правил пожарной безопасности в лесах. Установлено, что организацией не произведена очистка переданного в аренду участка от бытовых, строительных отходов и мусора, не организованы работы по обустройству противопожарных разрывов, полосы отвода автомобильных дорог, проходящие через лесные массивы, не очищены от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов.

Прокуратура района внесла в связи с этим представление в адрес руководителя предприятия, а также инициировала возбуждение в отношении уполномоченного должностного лица административного производства по ч. 1 ст.8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.