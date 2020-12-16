В Якутии выявлены мошенничества при получении пособий

Свыше 300 жителей республики незаконно стоят на учете в статусе безработных и получают пособия, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Это было установлено после проверки «Центра занятости населения Якутии», проведенной прокуратурой республики. Ущерб, нанесенный федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей. «В целях обеспечения законности прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в том числе внесены представления. По фактам мошенничества при получении пособий, материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье УК РФ «Мошенничество при получении пособий», — говорится в сообщении. Также подготовили иски в суд о взыскании с лиц, получивших пособие обманным путем, причиненного ущерба.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/bolee-300-zhitelej-yakutii-nezakonno-poluchali-posobiya-dlya-bezrabotnyix