В Якутии выявлены грубые нарушения при перевозке детей

Сотрудниками Госавтоинспекции пресечена организованная перевозка группы детей автобусом, осуществлявшаяся с нарушением Правил в межрайонном сообщении.

Организаторы перевозки привлечены к установленной административной ответственности

Сотрудниками Госавтоинспекции приняты дополнительные меры, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе при осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами.

Нарушения Правил организованной перевозки групп детей автобусами регулярно допускаются организаторами перевозок, не смотря на проводимую Госавтоинспекцией профилактическую работу.

Так, 25 марта т.г. на 784-м километре ФАД «Вилюй» Нюрбинского района сотрудниками Госавтоинспекции была пресечена организованная перевозка группы детей, состоящей из 9 учащихся пятых-шестых классов МБОУ “Бекчегинской СОШ”. Учащиеся следовали по маршруту Вилюйский район – Сунтарский район, в сопровождении классного руководителя и водителя –родителя одного из детей, который управлял микроавтобусом «Тойота Хайс» с нарушением Правил. Организаторы перевозки в установленном порядке не уведомили Госавтоинспекцию, перевозка детей осуществлялась микроавтобусом, не предназначенным для перевозки детей, не оборудованным маячком желтого цвета, без опознавательного знака «Перевозка детей» и «Ограничение максимальной скорости 60 км/час», договора фрахтования, списка детей и сопровождающих, маршрута перевозки.



Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение Правил организованной перевозки групп детей, предусмотрено административное наказание, сумма штрафа составляет — сто тысяч рублей в отношении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и двадцать пять тысяч рублей в отношении должностных лиц.

Ведомство уточняет, что в октября 2022 года директору школы внесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, и предложено принять действенные меры по недопущению нарушения Правил.

Руководители образовательных организаций, организаторы детских мероприятий должны осознавать степень своей ответственности за безопасность детей при поездках, выполнять предъявляемые требования.

Согласно Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2020 года №1527 “Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами” следует, что в случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции территориального органа МВД РФ на районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей подается уведомление об организованной перевозке группы детей.



Важно — подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.

В случае, если организованная перевозка детей осуществляется тремя или более автобусами, то необходимо не менее за 10 дней подать заявку на сопровождение автобусов патрульным автомобилем Госавтоинспекции с приложением, предусмотренных Правилами документов.

На заметку — уведомление об организованной перевозке групп детей автобусом можно подать через официальный сайт Госавтоинспекции МВД России, выбрать поле «Сервисы», далее «Уведомления о перевозке групп детей», далее «Отправить уведомление», далее заполнить необходимые поля и прикрепить необходимые документы, а также непосредственно в подразделения Госавтоинспекции по месту начала такой перевозки. О вопросах связанных с организацией перевозкой групп детей автобусами можно проконсультироваться в Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия) по телефону: 8(4112) — 454583 и в отдел Госавтоинспекции г.Якутска по телефону: 8(4112)- 454034.