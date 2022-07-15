В Якутии выявлено уничтожение плодородного слоя почвы

В ходе обследования земель сельскохозяйственного назначения в рамках выездных мероприятий, должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) выявлен факт уничтожения плодородного слоя почвы.

Факт уничтожения плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного назначения был установлен в июле 2022 года на территории Ольтехского наслега Усть-Алданского района республики. Неустановленными лицами, с использованием тяжелой техники, был снят плодородный слой с грунтом глубиной до трех метров и вывезен с территории земельного участка. Общая площадь повреждения составляет 1,7 га. Также на этом участке было выявлено захламление земель сельскохозяйственного назначения бытовыми отходами. Площадь складирования мусора составила 748,6 кв. м.

Тем самым, мерзлотно-таежная палевая почва подверглась антропогенному влиянию, естественное восстановление которой, учитывая сложные климатические условия, занимает до сотни лет.

Должностными лицами Управления был произведен отбор проб почвы на исследование агрохимического состава остаточного супесчаного слоя и на содержание тяжелых металлов под бытовыми отходами. Управлением Россельхознадзора Якутии ведется работа по установлению нарушителей законодательства для принятия соответствующих мер.

Уважаемые жители республики в случае обнаружения подобных нарушений просим обратиться в отдел государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) по тел. 40 14 30 доб. 218, e-mail zemsakha@mail.ru