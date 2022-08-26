В Якутии выявлено более 600 новых случаев коронавируса

На Якутск приходится 73,1% заболеваний, на районы — 26,9%

В Якутии на 26 августа выявлено 646 новых случаев коронавируса, госпитализировано 28 человек, выздоровели 395. Об этом сообщил республиканский оперштаб.

На Якутск приходится 73,1% заболеваний, на районы — 26,9%.

Якутск – 472,

Мегино-Кангаласский район – 25,

Мирнинский район – 20,

Намский район – 13,

Хангаласский район – 12,

Вилюйский, Нюрбинский районы – по 10,

Нерюнгринский район – 9,

Алданский, Верхневилюйский, Жиганский, Ленский, Момский, Сунтарский, Таттинский районы – по 6,

Горный район – 4,

Абыйский, Кобяйский, Оймяконский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Чурапчинский районы – по 3,

Верхнеколымский, Олекминский, Оленекский, Среднеколымский, Томпонский районы – по 2,

Амгинский район – 1.

В стационарах лечение проходят 5,4% больных COVID-19, амбулаторно – 94,6%. Из 493 развернутых в медицинских организациях коек для лечения свободно 33,9%

Тяжело переносят инфекцию невакцинированные якутяне. Оперштаб призывает пройти вакцинацию и ревакцинацию для формирования устойчивого иммунитета и отмечает, что в Якутске и районах республики открыто достаточное количество прививочных пунктов.

Всего в Якутии первым компонентом привиты 659 305 человек, это 91,9% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 176 706 человек.