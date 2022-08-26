В Якутии выявлено более 600 новых случаев коронавируса
На Якутск приходится 73,1% заболеваний, на районы — 26,9%
В Якутии на 26 августа выявлено 646 новых случаев коронавируса, госпитализировано 28 человек, выздоровели 395. Об этом сообщил республиканский оперштаб.
На Якутск приходится 73,1% заболеваний, на районы — 26,9%.
Якутск – 472,
Мегино-Кангаласский район – 25,
Мирнинский район – 20,
Намский район – 13,
Хангаласский район – 12,
Вилюйский, Нюрбинский районы – по 10,
Нерюнгринский район – 9,
Алданский, Верхневилюйский, Жиганский, Ленский, Момский, Сунтарский, Таттинский районы – по 6,
Горный район – 4,
Абыйский, Кобяйский, Оймяконский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Чурапчинский районы – по 3,
Верхнеколымский, Олекминский, Оленекский, Среднеколымский, Томпонский районы – по 2,
Амгинский район – 1.
В стационарах лечение проходят 5,4% больных COVID-19, амбулаторно – 94,6%. Из 493 развернутых в медицинских организациях коек для лечения свободно 33,9%
Тяжело переносят инфекцию невакцинированные якутяне. Оперштаб призывает пройти вакцинацию и ревакцинацию для формирования устойчивого иммунитета и отмечает, что в Якутске и районах республики открыто достаточное количество прививочных пунктов.
Всего в Якутии первым компонентом привиты 659 305 человек, это 91,9% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 176 706 человек.
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