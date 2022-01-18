В Якутии выявлено 313 заболевших коронавирусом

На 18 января 2022 года в Якутии выявлено 313 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по РС(Я) сообщила заместитель председателя Правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольга Балабкина.

В городе Якутске зафиксировано 257 случаев заболевания ковидом, в Хангаласском районе – 24 случая, Алданском,Мегино-Кангаласском – по 9, Мирнинском – 7, Горном – 4, Нерюнгринском, Таттинском и Усть-Алданском районах – по одному случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1828 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 844 146 тестов.