В Якутии выявлено 313 заболевших коронавирусом
На 18 января 2022 года в Якутии выявлено 313 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по РС(Я) сообщила заместитель председателя Правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольга Балабкина.
В городе Якутске зафиксировано 257 случаев заболевания ковидом, в Хангаласском районе – 24 случая, Алданском,Мегино-Кангаласском – по 9, Мирнинском – 7, Горном – 4, Нерюнгринском, Таттинском и Усть-Алданском районах – по одному случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1828 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 844 146 тестов.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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