В Якутии выявлено 232 кг небезопасной мясной продукции! 🍗

В ноябре 2021 года мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) установлено, что уполномоченное лицо ООО ПК «Туймаада» оформило во ФГИС «Меркурий» эВСД (электронный ветеринарный сопроводительный документ) на 232 кг. куриных котлет, изготовленных из такого же количества окорочков цыплёнка-бройлера. Однако произвести такой объем продукции из указанного количества сырья невозможно: для изготовления 232 кг. котлет потребовалось бы не менее 350 кг. окорочков. Продукция направлялась в розничные магазины Республики в целях реализации.

Данный выявленный факт является нарушением ветеринарного законодательства РФ. В отношении уполномоченного лица направлено предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Потенциально небезопасная продукция снята с реализации.

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в рамках работы мониторинговой группы в системе ФГИС «Меркурий» выявлено 783 нарушения при оформлении ветеринарно-сопроводительных документов (эВСД) такие как:

— несвоевременное гашение эВСД;

— оформление эВСД с истекшим сроком годности;

— производство готовой продукции из нелогичного объема сырья.