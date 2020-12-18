В Якутии выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусом

SakhaLife.ru

Сегодня, 18 декабря, министр здравоохранения Елена БОРИСОВА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 205 новых случаев COVID-19, в т. ч. 29 носителей новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 96 случаев.

-Нерюнгринский район 14 случаев;

-Алданский район 12 случаев;

-Мегино-Кангаласский район 11 случаев;

-Мирнинский район 9 случаев;

-Горный и Таттинский районы по 8 случаев;

-Амгинский район 7 случаев;

-Кобяйский район 5 случаев;

-Верхоянский, Вилюйский, Томпонский и Чурапчинский районы по 4 случая;

-Верхневилюйский, Ленский, Намский и Усть-Алданский районы по 3 случая;

-Нижнеколымский и Олекминский районы по 2 случая;

-Нюрбинский, Сунтарский и Хангаласский районы по 1 случаю.



За сутки лабораториями республики проведено 3 264 исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 835 873 теста.

За все время в республике зарегистрировано 23842 случая заболевания COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 17 декабря за сутки умерло 4 человека. Всего с начала пандемии в республике 333 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.