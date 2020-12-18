В Якутии выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 18 декабря, министр здравоохранения Елена БОРИСОВА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 205 новых случаев COVID-19, в т. ч. 29 носителей новой коронавирусной инфекции:
В Якутске — 96 случаев.
-Нерюнгринский район 14 случаев;
-Алданский район 12 случаев;
-Мегино-Кангаласский район 11 случаев;
-Мирнинский район 9 случаев;
-Горный и Таттинский районы по 8 случаев;
-Амгинский район 7 случаев;
-Кобяйский район 5 случаев;
-Верхоянский, Вилюйский, Томпонский и Чурапчинский районы по 4 случая;
-Верхневилюйский, Ленский, Намский и Усть-Алданский районы по 3 случая;
-Нижнеколымский и Олекминский районы по 2 случая;
-Нюрбинский, Сунтарский и Хангаласский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 264 исследования на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 835 873 теста.
За все время в республике зарегистрировано 23842 случая заболевания COVID-19.
По данным сайта стопкоронавирус.рф на 17 декабря за сутки умерло 4 человека. Всего с начала пандемии в республике 333 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.
+7 (999) 174-67-82