В Якутии выявлено 190 зараженных коронавирусом
Сегодня, 28 декабря, Ольга Балабкина сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 190 новых случая COVID-19, в т.ч. 15 носителей новой коронавирусной инфекции:
В Якутске — 84 случая.
-Нерюнгринский район 15 случаев;
-Мегино-Кангаласский и Мирнинский районы по 14 случаев;
-Алданский район 11 случаев;
-Вилюйский район 8 случаев;
-Усть-Алданский район 6 случаев;
-Амгинский и Таттинский районы по 4 случая;
-Верхоянский, Жиганский, Намский и Нижнеколымский районы по 3 случая;
-Верхневилюйский, Кобяйский, Ленский, Оленекский, Томпонский и Усть-Майский районы по 2 случая;
-Анабарский, Момский, Нюрбинский, Оймяконский, Хангаласский и Чурапчинский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 554 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 860 061 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 25808 случаев заболевания COVID-19.
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