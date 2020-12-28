В Якутии выявлено 190 зараженных коронавирусом

Сегодня, 28 декабря, Ольга Балабкина сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 190 новых случая COVID-19, в т.ч. 15 носителей новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 84 случая.

-Нерюнгринский район 15 случаев;

-Мегино-Кангаласский и Мирнинский районы по 14 случаев;

-Алданский район 11 случаев;

-Вилюйский район 8 случаев;

-Усть-Алданский район 6 случаев;

-Амгинский и Таттинский районы по 4 случая;

-Верхоянский, Жиганский, Намский и Нижнеколымский районы по 3 случая;

-Верхневилюйский, Кобяйский, Ленский, Оленекский, Томпонский и Усть-Майский районы по 2 случая;

-Анабарский, Момский, Нюрбинский, Оймяконский, Хангаласский и Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 554 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 860 061 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 25808 случаев заболевания COVID-19.