На 13 января 2022 года в Якутии выявлено 147 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по РС(Я) сообщила заместитель председателя Правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольга Балабкина.

В городе Якутске зафиксировано 88 случаев заболевания ковидом, в Среднеколымском районе – 12 случаев, Хангаласском – 10, Мирнинском, Нерюнгринском – по 9, Горном – 5, Верхоянском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском – по 4, Таттинском районе – 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 4184 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 827 410 тестов.