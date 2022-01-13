13.01.2022
14:17
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Коронавирус
В Якутии выявлено 147 новых случаев коронавирусной инфекции
На 13 января 2022 года в Якутии выявлено 147 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по РС(Я) сообщила заместитель председателя Правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольга Балабкина.
В городе Якутске зафиксировано 88 случаев заболевания ковидом, в Среднеколымском районе – 12 случаев, Хангаласском – 10, Мирнинском, Нерюнгринском – по 9, Горном – 5, Верхоянском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском – по 4, Таттинском районе – 2 случая.
За сутки лабораториями республики проведено 4184 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 827 410 тестов.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#АГиП РС(Я)#В Якутии выявлено 147 новых случаев коронавирусной инфекции#коронавирус#коронавирус в Якутии#Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)#республика саха (якутия)#Якутия
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