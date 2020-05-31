В Якутии почти 2000 случаев коронавируса

В Якутии за сутки выявлено 111 случаев коронавируса, 28 человек выздоровели

За последние сутки 91 новый случай коронавируса выявлен в Якутске, 14 – в Намском районе, по 2 – в Алданском, Хангаласском, Олекминском районах. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.

28 человек полностью выздоровели от коронавируса, в том числе 25 человек в Якутске, 3 – в Алдане. За весь период выздоровели 818 человек.

За весь период в Якутии официально зарегистрировано 1930 случаев коронавируса, 818 человек полностью выздоровели, 8 летальных исходов.

17 человек находятся в тяжелом состоянии, 4 человека — в Мирном, в том числе 1 на аппарате ИВЛ, 13 человек — в Якутске. 415 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.

За сутки всеми лабораториями республики обработано 3882 теста на коронавирус, в обсерваторах находится 791 человек.

31 мая в Якутии:

Случаев коронавируса — 1930

Выздоровевших — 818

Летальных исходов – 8