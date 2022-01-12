12.01.2022
12:03
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Коронавирус

В Якутии выявлено 108 новых случаев коронавируса

На 12 января 2022 года в Якутии выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по РС(Я) сообщила заместитель председателя правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольга БАЛАБКИНА.

В городе Якутске зафиксировано 70 случаев заболевания ковидом, в Мегино-Кангаласском районе – 11, Нерюнгринском – 5, Алданском, Мирнинском – по 4, Намском – 3, Горном, Ленском, Нюрбинском, Сунтарском, Хангаласском – по 2, Таттинском районе – 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 3 150 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 823 226 тестов.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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