10.10.2019
19:39
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Происшествия

В Якутии выявлен факт незаконной рубки леса

В ходе мониторинга лесных ресурсов участковым уполномоченным полиции Отдела МВД России по Чурапчинскому району выявлен факт незаконной вырубки лесных насаждений на местности «Сынасалаах».

В ходе проверки полицейский установил подозреваемого. Им оказался местный индивидуальный предприниматель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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