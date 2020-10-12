В Якутии выявили шайку казнокрадов

Прокуратура города Мирного обратилась в суд с иском о взыскании в пользу Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) суммы причиненного ущерба в размере свыше 760 тыс. рублей.

Ответчиком по делу выступил бывший директор государственного образовательного учреждения «Кадетская школа-интернат» в п. Чернышевский.

Основанием для предъявление иска явился вступивший в законную силу приговор Мирнинского районного суда, которым указанное должностное лицо признано виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) с назначением наказания в виде штрафа.

Приговором суда установлено, что им незаконно начислены и выплачены себе, своим заместителям и главному бухгалтеру стимулирующие выплаты в размере свыше 760 тыс. рублей. Причиненный преступлением ущерб осужденным в добровольном порядке не возмещен.

Исковое заявление прокуратуры города по результатам рассмотрения удовлетворено в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.