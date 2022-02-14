В Якутии выявили отсутствие соответствующих документов на масло и сгущенное молоко

В феврале этого года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) проведена плановая выездная проверка в отношении социального учреждения, осуществляющего деятельность по организации питания воспитанников центра развития ребенка в Мегино-Кангаласском районе.

Данное мероприятие было проведено с целью проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, условий хранения продукции животного происхождения.

По итогам проверки выявлены нарушения пунктов 2, 3 Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях, утв. приложениями N 1, к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 589, ст. 15, ст. 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».

Установлено, что на масло сливочное «Любительское» м.д.ж 80% сладко-сливочное несоленое, в количестве 20 кг, изготовитель СХПК «Хоту» пищеперерабатывающий комбинат, с датой выработки 04 сентября 2021 г., 08 сентября 2021 г. и на молоко цельное сгущенное с сахаром ГОСТ 31688-2012, дата выработки 13.09.2021 г., по 0,380 гр. Производства АО «Верховский молочно-консерный завод» (Главпродукт), в количестве 115 банок, не предоставлены ветеринарно-сопроводительные документы, номера электронного ветеринарного сопроводительного документа (далее – ВСД) оформленные на подконтрольные товары, не предъявлен соответствующий двумерный матричный штриховой код ВСД, сформированный федеральной государственной системой в области ветеринарии, не предоставлены распечатки форм для печати оформленного в электронной форме ВСД. В данном случае, отсутствие ветеринарного сопроводительного документа не позволяет идентифицировать продукцию животного происхождения, его территориальное происхождение, ветеринарно-санитарное состояние, т.е. его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, что создает угрозу возникновения и распространения инфекций, опасных для человека, а также пищевых отравлений, причиняющих вред жизни и здоровью граждан.

В отношении юридического и должностного лица, которые допустили нарушение, составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 10.8 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации.