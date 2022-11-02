В Якутии выявили общие коды культуры саха и учения Агни Йоги

Ученые Северо-Восточного федерального университета установили общие семантические элементы в традиционном якутском религиозно-философском мировоззрении и учении Агни Йоги, заложенном в 20-30-х годах XX века философом и писательницей Еленой Рерих.

Психофизической основой человека в традиционном якутском мировоззрении является триединая система так называемых «кут»: «ийэ кут» — «мать-душа», которая заботится о человеке, включает в себя функции совести; «салгын кут» — воздушная душа, отвечающая за эмоционально-интеллектуальную деятельность; «буор кут» — земляная душа, образующая форму для физического тела. Все они соединены жизненной энергией «сюр».

— В плане совершенствования и преодоления многочисленных трудностей и вызовов в суровой Якутии философские концепты трех «кут» имели важное значение. Через эту призму человек воспринимал себя, окружающий мир, осознавал ощущения и впечатления в связи со своим настоящим «я». Эта тематика представляет высокий интерес с точки зрения философии и психологии, — объяснил главный научный сотрудник НИИ математики СВФУ Нюргун Лазарев.

Многие этнографы и современные ученые-исследователи сходятся во мнении, что главным элементом в традиционном якутском философско-религиозном мировоззрении является «ийэ кут», однако за двумя другими концептами также закреплены важные жизнеобеспечивающие функции. Как определили в СВФУ, они имеют смысловые связи с понятиями «астрального» и «эфирного тела» из учения Агни Йоги. Всего в рамках исследования представители федерального университета выявили в обоих течениях 14 смысловых параллелей.

— Например, известно, что «салгын кут» образует тонкую среду («чараас эйгэ») человека. С помощью этого «кут» проявляются настроение, желания, мысли. Астральное тело в Агни Йоге также необходимо для эмоционально-мыслительной деятельности. Другая параллель: хорошее состояние «буор кут» является основой физиологического здоровья человека, что сопоставимо с тем, как эфирное тело утверждает физическое и укрепляет астральное, — объяснил Нюргун Лазарев.

Подробнее в Российской газете