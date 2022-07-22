В Якутии выявили максимальное число заболевших коронавирусом с середины мая

12 процентов заболевших госпитализированы.

За последние сутки в Якутии выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Это максимум с 14 мая 2022 года, когда было выявлено 62 заболевших.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Якутске — 17 и Вилюйском районе — 23.

От одного до пяти зараженных — в Мирнинском, Верхневилюйском, Хангаласском, Ленском, Олекминском, Амгинском, Верхоянском, Горном, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Таттинском, Усть-Алданском, Усть-Майском районах.

Госпитализировано 8 человек (12% от заболевших), выздоровели 26. Все тяжелые случаи заболевания фиксируются у невакцинированных больных.

Привиться против ковида и пройти ревакцинацию в Якутске можно:

Поликлиника № 1: ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 8:00-20:00;

— филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 08:00-18:00;

Медицинский центр г. Якутска: ул. Кальвица, д.3, каб. 303, 08:00-16:00;

— Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-16:00;

— с. Тулагино, ул. Порядина, д. 3, 09:00-18:00;

— Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, д. 3, с 9.00 до 11.00;

Республиканская клиническая больница № 3:

— ул. Горького, д. 94, 12:00-18:00;

— ул. Кулаковского, д. 6, 09:00-15:00;

Якутская городская больница № 2: ул. Кузьмина д.3, каб.11, 08:00-15:00;

— Марха, ул. Берёзовая, д. 11, каб 2, 09:00-15:00;

— село Маган, ул. Алымова, д. 12/1, 9:00-12:00;

Якутская городская больница № 3: ул. Лермонтова, 121, каб. 414, 08:00-20:00;