В Якутии выявили курятину с сальмонеллой

28 декабря 2019 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) совместно с сотрудниками транспортной полиции Министерства внутренних дел Республики Саха (Якутия) при досмотре контейнера на железнодорожной станции «Нижний-Бестях» Мегино-Кангаласского улуса была обнаружена не заявленная грузоотправителем подконтрольная государственному ветеринарному надзору продукция. Согласно транспортной накладной, перевозимый из Москвы груз был указан как «Макароны», «Изделия сухарные (сухари, гренки, хрустящие хлебцы)» в количестве – 13 тонн. При вскрытии контейнера, не оборудованного холодильным устройством, помимо указанной продукции, выявлено мясо птицы с ветеринарными свидетельствами в количестве – 5 тонн. В связи с данным обстоятельством поднадзорный груз был отправлен на изолированное хранение и направлен на лабораторные исследования.

По результатам Якутской республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории г. Якутска Республики Саха (Якутия) в 96 кг куриного мяса (производитель — ООО «Ставропольский бройлер») выявлена сальмонелла. Согласно требованиям ветеринарных и санитарных правил и норм данная партия запрещена для реализации и подлежит уничтожению.

23 января 2020 года зараженная мясная продукция уничтожена путем сжигания.