В Якутии выявили болезнь Лайма

Болезнь Лайма выявили у восьми жителей Ленского района в Якутии.

Там зафиксировано почти полторы сотни случаев укусов клещей

олезнь Лайма, передающаяся через укус клеща, выявлена у восьми жителей Ленского района. В этом году в районе фиксируется пик клещевой активности за последние пять лет.

«Получили результаты исследований очередной партии клещей, которые были направлены в лабораторию особо опасных инфекций города Якутска. Выявлено еще шесть случаев клещевого боррелиоза. В предыдущей партии было два положительных результата на это заболевание», — сообщает пресс-служба администрации Ленского района. Боррелиоз, или болезнь Лайма, лечится антибиотиками. Но нужно начинать лечение как можно раньше. Как отмечают власти муниципального образования, многие ленчане, укушенные клещами, отказываются пропивать курс антибиотиков до получения результатов проб. А время ожидания может составить до 2–3 недель. Всего в Ленском районе зафиксировано почти полторы сотни случаев укусов клещей. Чаще всего нападениям опасных насекомых подвергаются дачники, также есть случаи в поселениях. Клещи являются переносчиками тяжелейших заболеваний, которые при несвоевременном лечении могут привести к параличу, умственным расстройствам и даже летальному исходу. Специалисты еще раз напоминают, что при походе в лес необходимо тщательно одеваться, обрабатывать себя и детей специальными спреями и осматриваться. При обнаружении паразита нужно незамедлительно обращаться к врачу и начинать лечение.