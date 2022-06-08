В Якутии вывели гибрид домашней овцы и снежного барана

Опыты этнокультурной модернизации: арктическое гибридное овцеводство (видеофильм)

В 2013 году произошло событие, которое открывает новые перспективы развития АПК Республики Саха (Якутия). Впервые в условиях Якутии специалистам-зоотехникам удалось получить жизнеспособное потомство «овчубуков» — гибридов домашней овцы и снежного барана чубуку.

А ведь овцеводство в Якутии раньше было! Численность по архивным данным достигала 15000 голов. Даже в 70-80-е в Хангаласском улусе, в Немюгюнцах содержалось несколько сотен голов овец… Но и там они впоследствии исчезли. Овцеводство в Якутии зашло в тупик, хотя научные дискуссии о его возможности в нашем северо-восточном регионе страны не утихали.

Над выведением гибрида домашней овцы и снежного барана работали в эпоху СССР. Работы велись на Камчатке и в Москве.

Шли годы. Не раз заходил разговор у ученых-зоотехников о выгодах овцеводства в Якутии. Порой приводились вполне житейские аргументы:— В Бурятию в гости приезжаешь – овцу режут. А в Якутии, получается, что бычка… Дорого!

К концу 80-х по методике выявления близкородственных снежному барану пород овец, через анализ структуры шерсти выяснилось, что самыми близкими чубуку были две породы – тувинская и бурятская грубошерстная. В условиях развала экономики 90-х годов дальнейшее исследование темы было невозможно. И лишь в десятых годах XXI столетия исследователи вплотную приблизились к реализации мечты многих поколений ученых-животноводов.



Арктическое овцеводство можно рассматривать как один из модернизационных проектов будущей «экономики холода» нашего региона планеты. Он несет и стратегическую компоненту в связи с интенсивным освоением и противостоянием в современной Арктике.

Предлагаем посмотреть научно-популярный сюжет по опыту модернизационных инициатив наших якутских исследователей на примере арктического гибридного овцеводства.

https://youtu.be/BqOdq—uxm4