В Якутии вытащили из колеи камаз, груженый с трактором

Вчера, 7 июля, в 16.10 часов на пульт диспетчера Таттинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о машине, которая съехала с дорожного полотна дороги и застряла на обочине. Самостоятельные попытки водителя грузовика вытащить машину из обочины только ухудшили ситуацию.



На помощь водителю выехали водитель Георгий Иннокентьевич Огоюкин на АЦ-40 Урал и начальник МПЧ-5 Герман Иннокентьевич Жегусов.

Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, как на дороге Чёркёх – Дая – Амга, на расстоянии в 10 километрах от села Чёркёх, в местности «Сугун Ойуур» с полотна съехал и накренился под опасным углом многотонный камаз Усть-Алданского лесничества, который перевозил трактор с тушения лесного пожара.





Огнеборцы тут же провели буксировку и вытащили многотонный грузовик на дорогу.