В Якутии выследили наркоторговца

Транспортными полицейскими был задержан 31-летний житель Якутии, который, в составе организованной группы осуществлял сбыт наркотических средств синтетического происхождения на территории города Нерюнгри и Нерюнгринского района.

Установлено, что между членами ОПГ было чёткое распределение обязанностей и строгая иерархия. Так, обвиняемый, общаясь в общем чате, получал информацию о месторасположении тайников – «закладок», из которых забирал наркотические вещества, в дальнейшем сбывал наркотики разовыми дозами. При попытке забрать наркотическое средство синтетического происхождения – мефедрон в количестве 50 разовых доз – был задержан сотрудниками транспортной полиции.

В настоящее время следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия).

Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Решения суда обвиняемый будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.