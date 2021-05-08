В Якутии вышло спецраспоряжение для студентов, покинувших столицу на майские

Студентов Северо-Восточного федерального университета, выехавших из общежитий за пределы столицы республики, переведут на дистанционное обучение с 11 мая, передает телеканал «Якутия 24».

Соответствующее распоряжение подписал проректор по непрерывному образованию и кадровой политике Михаил Федоров 7 мая. «Перевести с 11 мая 2021 года на дистанционный формат обучения студентов, выехавших из общежитий и на данный момент находящихся за пределами ГО “город Якутск”», – говорится в документе. Ограничение будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в республике.

В пресс-службе вуза телеканалу «Якутия 24» уточнили, что обучение в смешанном формате продолжат студенты, прописанные в районах и проживающие не в общежитиях; студенты, не покидавшие общежития на майские выходные, а также обучающиеся, прописанные и проживающие в Якутске.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/naxodyashhixsya-za-predelami-yakutska-studentov-svfu-perevedut-na-onlajn-obuchenie-s-11-maya