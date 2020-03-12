В Якутии вышел на свободу убийца

Якутским городским судом рассмотрено административное исковое заявление администрации исправительного учреждения в отношении осужденного Т., освобождающегося из мест лишения свободы.

Осужденный Т., отбывая наказание за совершение особо тяжкого преступления (убийство двух и более лиц), совершил 60 нарушений порядка отбывания наказания, неоднократно признавался злостным нарушителем.

Признание осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, злостным нарушителем порядка отбывания наказания в соответствии с Федеральным законом «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» является основанием для установления административного надзора в целях предупреждения совершения повторных преступлений и других правонарушений.

Участвующий в деле прокурор дал заключение о наличии предусмотренных законом оснований для установления над осужденным административного надзора.

Судом заявление об установлении надзора в соответствии с позицией прокурора удовлетворено.

Решение не вступило в законную силу.

Административный надзор осуществляется органами внутренних дел по месту жительства лица путем систематического наблюдения за соблюдением поднадзорным лицом установленных судом административных ограничений и за выполнением предусмотренных законом обязанностей, проведения индивидуальной профилактической работы.