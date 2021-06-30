В Якутии выросло число жертв коронавируса

В Якутии на 30 июня выявлено 90 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 57 случаев,

Алданский район – 7 случаев,

Нерюнгринский район – 5 случаев,

Вилюйский, Чурапчинский район по 3 случая,

Амгинский, Верхневилюйский, Мирнинский, Оймяконский, Хангаласский районы по 2 случая,

Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нюрбинский, Усть-Алданский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 41320 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались три человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 768 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 2 623 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 185 736 тестов.