В Якутии выросло число жертв коронавируса

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 3 июля 2021 года выявлено 99 новых случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки в городе Якутске зафиксировано 52 случая заболевания ковидом, в Верхневилюйской улусе – 7 случаев, Жиганском районе – 6, в Алданском, Амгинском, Нерюнгринском районах по 5 случаев, в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Хангаласском районах – по 3 случая, в Ленском, Усть-Алданском, Эвено-Бытантайском районах – по 2 случая, в Верхоянском, Вилюйском, Кобяйском, Чурапчинском районах – по одному случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 497 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработан 1 194 821 тест.